Tragedia in strada | l’auto piena di giovanissimi si scontra all’alba con un’altra vettura

Una domenica mattina intrisa di dolore e sgomento: un grave incidente stradale ha sconvolto la nostra comunità, coinvolgendo giovani e anziani in una tragedia che ha lasciato segni indelebili. La scena di questa collisione, avvenuta all'alba, ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di rispettare le regole sulla strada. È un richiamo forte a riflettere sulla sicurezza e sulla responsabilità di tutti noi, affinché simili tragedie non si ripetano.

È stato un risveglio drammatico quello di domenica mattina, segnato da un violento incidente stradale che ha coinvolto una persona anziana e un gruppo di giovanissimi. Un impatto devastante che ha messo in moto una complessa macchina dei soccorsi, mentre sul posto si diffondeva il silenzio assordante della tragedia appena consumata. Un pensionato ha perso la vita, quattro giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto poco dopo le 6.30, quando una Fiat Panda con alla guida un uomo di 74 anni si è scontrata con una Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiavano quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni, due maschi e due femmine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

