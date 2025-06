Tragedia in mare | pescatore di coralli muore durante un’immersione

Una tragica perdita scuote il mondo della pesca e delle immersioni: Doriano Belloni, pescatore di coralli esperto e stimato, ha perso la vita in mare durante un’immersione al largo di Bosa Marina. La sua passione e dedizione alla professione sono state improvvisamente spezzate da un malore fatale, lasciando sgomenta la comunità e tutti coloro che con lui condividevano questa attività affascinante ma rischiosa. La vicenda ci ricorda la pericolosità insita in ogni tuffo...

Rimini, 8 giugno 2025 – Muore in mare durante un ’immersione. La tragedia è avvenuta ieri mattina in Sardegna: la vittima è Doriano Belloni, un pescatore di coralli del Riminese ma che da molti anni faceva la spola con l’isola per la sua attività. Belloni si era immerso insieme ad altre persone, al largo di Bosa Marina, per pescare coralli, quando ha accusato il malore rivelatosi fatale. Gli altri sub che erano con lui hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono scattate subito le operazioni di soccorso della Capitaneria di porto e della Croce rossa di Bosa. L’uomo è stato portato in elicottero all’ ospedale Brotzu di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it