Tragedia di Cene i funerali di Rubens ed Elena saranno celebrati insieme

Le famiglie di Rubens e Elena scelgono di onorare la loro memoria unendo i loro funerali, un gesto di grande fede e speranza in un momento di dolore profondo. La comunità di Cene si prepara ad accogliere il commovente addio, riflettendo sulla forza dell’amore e sulla solidarietà che unisce tutti noi nei momenti più difficili. La cerimonia si terrà mercoledì 11 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cene, un’occasione per ricordarli e trovare conforto nel ricordo condiviso.

Cene. I funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, tragicamente morti nell’omicidio-suicidio che giovedì ha scosso la comunitĂ di Cene e non solo, saranno celebrati insieme. A comunicare la decisione delle famiglie è stato il parroco del paese durante la messa di domenica, la mattina. Il rito si svolgerĂ nella chiesa parrocchiale di Cene alle 15 di mercoledì 11 giugno. “Un grande segno di fede” lo ha definito don Primo Moioli, che ha poi affermato come “durante il funerale celebreremo l’amore”. I due, marito e moglie, due figli di 20 e 11 anni, vivevano in via Fanti: Bertocchi ha ucciso Elena con sei colpi di pistola, per poi togliersi la vita dopo aver confessato ad un amico ciò che aveva fatto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tragedia di Cene, i funerali di Rubens ed Elena saranno celebrati insieme

In questa notizia si parla di: Cene Funerali Rubens Elena

Omicidio-suicidio di Cene, funerali insieme: «Scelta di fede e amore» - Saranno celebrati insieme, mercoledì 11 giugno alle 15, nella parrocchiale di Cene, i funerali di Elena Bettoli e Rubens Bertocchi. Si legge su ecodibergamo.it

Tragedia di Cene, i funerali di Rubens ed Elena saranno celebrati insieme - Cene. I funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, tragicamente morti nell’omicidio-suicidio che giovedì ha scosso la comunità di Cene e non solo, saranno celebrati insieme. bergamonews.it scrive

Uccide la moglie e si toglie la vita a Bergamo, fissate per lunedì le autopsie su Elena Belloli e Rubens Bertocchi - Sono previste per domani mattina le autopsie sulle salme di Elena Belloli e Rubens Bertocchi. Lo scorso giovedì lui ha ucciso la moglie con una pistola e poi si è tolto la vita nella loro casa di Cene ... Come scrive fanpage.it