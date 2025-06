Tragedia a Villa Pamphili | donna e neonata ritrovate senza vita si indaga su unico assassino

Una tragedia scuote Roma: a Villa Pamphili, una donna e la sua neonata sono state trovate senza vita in circostanze ancora da chiarire. Le indagini, attualmente in corso tra Monteverde e Aurelio, si concentrano sull’unico sospetto. La comunità è sconvolta da questo enigma drammatico che ha colpito nel cuore della capitale, lasciando tutti con il fiato sospeso. Seguiteci per aggiornamenti su questa terribile vicenda.

Roma, 8 giugno. Continuano le indagini sul drammatico ritrovamento avvenuto ieri, 7 giugno, a Villa Pamphili, dove sono stati scoperti i corpi senza vita di una donna e di una neonata. Le due vittime sono state trovate a circa 100 metri di distanza l'una dall'altra, sul lato del parco che affaccia su via Leone XII. La polizia sta valutando le immagini delle telecamere di sorveglianza attive tra i quartieri Monteverde e Aurelio, nella speranza di identificare chi possa aver abbandonato i corpi. Tra le ipotesi principali figura quella di un unico assassino.

