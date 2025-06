Tragedia a Varcaturo | ragazzo accoltellato al Lido Palma Rey muore in ospedale

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia a Varcaturo, quando un giovane è stato ferito gravemente durante un litigio al Lido Palma Rey. La violenza che ne è scaturita ha portato alla sua morte in ospedale, lasciando la comunità sgomenta e sconvolta. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza pubblica e della gestione della violenza tra giovani. La vicenda si aggiunge alle drammatiche cronache di questi giorni, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata al mare si è trasformata in tragedia a Varcaturo. Intorno alle 13:15 di oggi, presso il lido Palma Rey, un ragazzo è stato accoltellato al torace al culmine di un litigio per futili motivi. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook "Nessuno Tocchi Ippocrate", da sempre attenta a episodi che coinvolgono la sicurezza pubblica e il lavoro dei soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata in pochi istanti, fino al gesto estremo: due fendenti hanno colpito il giovane al torace, rivelandosi letali. Sul posto non era presente un'ambulanza del 118, ma fortunatamente una privata che si trovava di passaggio ha prestato i primi soccorsi, trasportando la vittima d'urgenza all' ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

In questa notizia si parla di: Tragedia Varcaturo Ragazzo Accoltellato

