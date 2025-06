Tragedia a Olgiate Molgora | scontro tra due auto muore un 74enne

Una tragedia scuote Olgiate Molgora all’alba di oggi, 9 giugno, con un grave scontro tra due auto che ha causato la morte di un uomo di 74 anni e ferito quattro giovani. L’incidente, avvenuto tra una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, ha lasciato la comunità sgomenta. Le autorità sono ancora in attesa di ulteriori dettagli, mentre si dipanano le prime ipotesi sulle cause di questa drammatica collisione. Restate aggiornati per tutte le novità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente all’alba di oggi, 8 giugno: un morto e quattro feriti. Un drammatico incidente stradale si è verificato all’alba di, domenica, 9 giugno, a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Due automobili si sono scontrate violentemente, provocando la morte di un uomo di 74 anni, residente a Santa Maria Hoè, e il ferimento di quattro giovani. L’impatto tra una Fiat Panda e una Volkswagen Golf. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto alle 6,20 del mattino. L’anziano si trovava alla guida di una Fiat Panda quando ha impattato contro una Volkswagen Golf con a bordo quattro ragazzi: tre diciannovenni e un ventunenne, tra cui due ragazze e due ragazzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Olgiate Molgora: scontro tra due auto, muore un 74enne

