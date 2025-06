Tragedia a Ciriè | il cadavere di un uomo trovato in un corso d' acqua

Una tragica scoperta scuote Ciriè: il corpo di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in una bealera di via Taneschie, provocando sgomento tra i cittadini. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze di questa ennesima perdita. Resta da capire se si tratti di un incidente o di qualcosa di più oscuro, mentre la comunità si stringe nel dolore e nell’attesa di ulteriori sviluppi.

Il corpo di un uomo è stato trovato e recuperato nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 giugno 2025, nel corso di una bealera in via Taneschie a Ciriè dopo l'allarme dato da alcuni passanti. Il cadavere è stato visto fermo all'altezza di un vecchio mulino. I carabinieri della tenenza cittadina.

