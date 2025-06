Traffico Roma del 08-06-2025 ore 19 | 30

Buonasera e ben ritrovati con il nostro aggiornamento sul traffico a Roma alle ore 19:30 del 8 giugno 2025. La città registra flussi modesti, ma alcune zone segnalano rallentamenti a causa di incidenti e lavori in corso. Traffico intenso sulla via Ostiense e sull'Aurelia, con code in direzione del centro. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli per un viaggio più sereno.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati rientri in città tutto sommato Modesti ovviamente è riferito ai flussi di traffico Tuttavia chi arriva dal litorale incontra Sulla via Ostiense a seguito di un incidente avvenuto sulla via del mare al momento o parzialmente chiusa in direzione di Roma tra via di Acilia e Vitinia traffico rallentato poi sulla via Aurelia Cerenova il raccordo anulare sulla Colombo 3 a via di Malafede e via di Mezzocammino e poi sulla via Pontina sempre verso Roma e tra Pomezia e lo svincolo per Pratica di Mare lungo la litoranea ostia-anzio permane una coda all'altezza di Campo Ascolano nelle due direzioni dettagli di questa ed altre notizie Come sempre sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-06-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: Roma Traffico Mare Acilia

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Gli intrappolati della via del Mare, traffico dalle 5 del mattino causa lavori. Anche la Colombo in tilt - Chi vive ad Acilia, Dragona, Infernetto e Palocco, se vuole raggiungere il centro di Roma, deve armarsi ... infatti il traffico ha animato la via del Mare prima e la via Ostiense poi, limitate ... Segnala romatoday.it

Roma, via del Mare chiusa al traffico dopo l'urto di un camion contro un albero, a rischio una condotta d'acqua - Tre ore per raggiungere Roma da Ostia ... chiusura della circolazione il tratto di via del Mare tra lo svincolo del Raccordo Anulare e Acilia. Il conducente di un articolato diretto verso Ostia ... ilmessaggero.it scrive

Traffico da incubo sulla Colombo dopo la chiusura della via del Mare, pendolari infuriati - Il traffico già solitamente congestionato ... è stato riaperto l'accesso alla via del Mare, direzione Roma, da Acilia. La strada è dunque percorribile accedendo dal varco di Ostia Antica ... Riporta fanpage.it