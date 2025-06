Traffico Roma del 08-06-2025 ore 18 | 30

Se stai pianificando un viaggio a Roma, tieni presente che il traffico del 8 giugno 2025 alle 18:30 presenta alcune criticità. Code e rallentamenti sono segnalati sul raccordo anulare tra Montespaccato e Vale, con rientri in città che aumentano la congestione. La situazione si estende anche sulla via Aurelia Aranova e sulla via del Mare tra Acilia e Vitinia. Per evitare disagi, meglio aggiornarsi costantemente e considerare percorsi alternativi…

Luceverde Roma dalla redazione Bentrovati nell'ascolto code per incidente sono segnalate sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l'uscita di Montespaccato è quella per la Vale Intanto sono iniziati rientri nella capitale traffico intenso è rallentato Dunque sulla via Aurelia Aranova e il raccordo anulare mentre il seguito di un incidente troviamo coda nelle due direzioni sulla via del mare tra Acilia e Vitinia e per lo stesso motivo ci sono code anche sulla via Pontina direzione Roma tra Pomezia e Castel Romano che arriva invece dalla sulla A24 incontra code per un incidente tra Castel Madama e il bivio per l'auto Sole direzione Roma rallentamenti anche sulla diramazione di Roma nord Verso il raccordo a partire dallo svincolo di Settebagni lungo la litoranea ostia-anzio abbiamo ancora rallentamenti e code per traffico tra il Lido di Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni ed infine segnaliamo ancora code per un precedente incidente sulla tangenziale Tra la Nomentana è largo Lanciani direzione San Giovanni

