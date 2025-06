Traffico Roma del 08-06-2025 ore 16 | 30

Buon pomeriggio, ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi alle 16:30, il traffico nella capitale si presenta particolarmente intenso. Un incidente sulla tangenziale tra Nomentana e Largo Lanciani in direzione San Giovanni sta causando code significative, mentre sulla via Pontina e lungo la litoranea Ostia-Anzio si registrano rallentamenti tra Pomezia e il bivio per Pratica di Mare. Entriamo nel dettaglio delle zone più congestionate e degli itinerari alternativi per muoversi più agevolmente.

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto un incidente sta provocando Cody sulla tangenziale Tra la Nomentana è largo Lanciani direzione San Giovanni troviamo poi al code sulla via Pontina in direzione di Roma tra Pomezia e il bivio per Pratica di Mare lungo la litoranea ostia-anzio il traffico risulta al momento intenso con rallentamenti e code tra il Lido di Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni entriamo in città e nel quartiere Trieste è in corso una manifestazione con corteo da piazza Trasimeno sta raggiungendo piazza Annibaliano possibili le chiusure e deviazioni anche per diverse linee di bus ed infine hai sempre nel trasporto pubblico segnaliamo che è sulla linea fl3 Roma Bracciano via Bocchi servizio è ancora sospeso tra Vetralla e San Martino al Cimino nelle due direzioni a causa di un inconveniente alla linea dei tagli di queste ed altre notizie sul sito Roma luceverde.

