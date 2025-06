Traffico Roma del 08-06-2025 ore 14 | 30

Benvenuti a questa analisi del traffico a Roma del 8 giugno 2025 alle ore 14:30. In un contesto cittadino in movimento, i rallentamenti si concentrano lungo la Litoranea Ostia Anzio, con particolare difficoltà nelle vicinanze di Campo Ascolano. La città si prepara anche a eventi speciali, come la Coppa del Mondo di skate, che comportano chiusure e deviazioni. Scopriamo insieme le principali novità per viaggiare più sereni.

Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto in queste ore il traffico si concentra maggiormente lungo la Litoranea Ostia Anzio Dove troviamo rallentamenti all'altezza di Campo Ascolano nelle due direzioni intanto a Ostia per la Coppa del Mondo di skate sono previste chiusure su via dell'Idroscalo è in via della Martinica con deviazioni anche per la linea di bus 5 più tardi invece nel quartiere Trieste Esattamente alle 16 partirà un corteo da piazza Trasimeno per arrivare a piazza Annibaliano possibili chiusure e deviazioni per linea di bus in centro invece in Piazza del Popolo fino a martedì 10 giugno c'è il team Summer hits 2020 5 sono oltre 80 gli artisti che si alterneranno ogni sera sul palco non si escludono quindi rallentamenti in via del Muro Torto e in piazzale Flaminio bene questa la situazione al momento dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sì roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-06-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: Roma Traffico Piazza Ostia

