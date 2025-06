Traffico Roma del 08-06-2025 ore 11 | 30

Scopri le ultime novità sul traffico a Roma del 8 giugno 2025 alle 11:30: dalla coppa del mondo di skate a Ostia alle manifestazioni nel quartiere Trieste, passando per l’evento Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo. La città si anima con numerosi eventi e chiusure che potrebbero influenzare i tuoi spostamenti. Rimani aggiornato sulle deviazioni e pianifica al meglio le tue giornate. Continua a leggere per tutti i dettagli!

Luceverde Roma trovati dalla redazione ad Ostia per la Coppa del Mondo di skate sono previste chiusure su via dell'Idroscalo via della Martinica con deviazioni per la linea bus 205 nel quartiere Trieste alle 16 manifestazione con corteo da piazza Trasimeno a piazza Annibaliano possibili chiusure e deviazioni per numerose linee di bus fino a martedì 10 giugno a Piazza del Popolo il team Summer hits 2025 oltre 80 gli artisti che si alterneranno ogni sera sul palco non si escludono rallentamenti sul Muro Torto in piazzale Flaminio a partire da domani per la seconda fase dei lavori del raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera chiuderà il tratto della via Trionfale da via dell'Acquedotto Paolo fino a via Dei monfortani con il flusso di automobili spostato su via Giuseppe Taverna saranno inevitabili ripercussioni al traffico su via di Torrevecchia Pineta Sacchetti Cortina d'Ampezzo e Ottavia come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it