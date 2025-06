Traffico Lazio del 08-06-2025 ore 17 | 30

Buon pomeriggio, ascoltatori di Luceverde Lazio! Oggi, 8 giugno 2025 alle 17:30, vi aggiorniamo sulla situazione del traffico nel Lazio. Ricordate di pianificare il viaggio con anticipo: ci sono congestioni sulla Roma-Fiumicino tra l'aeroporto e Parco Leonardo, sulla Via del Mare tra Acilia e Vitinia, e sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio il vostro percorso.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio andiamo subito ad aggiornare la situazione abbiamo coda per incidente sulla roma-fiumicino Tre l'aeroporto e Parco Leonardo direzione Roma auto in coda in due direzioni anche sulla via del mare tra Acilia e Vitinia e anche qui per un incidente per lo stesso motivo code anche sulla Pontina direzione Roma è tra Pomezia e Castel Romano lungo la Litoranea Ostia Anzio è invece il traffico intenso a provocare i rallentamenti e code tra lido di Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni mentre che arriva dall'Abruzzo 24 incontra code per incidente tra Castel Madama e il bivio per l'auto Sole direzione Roma ed infine sulle strade di Roma e da segnalare il code in tangenziale per precedente incidente tra la Nomentana in largo Lanciani direzione San Giovanni