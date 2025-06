Traffico Lazio del 08-06-2025 ore 09 | 30

Ecco il bollettino del traffico nel Lazio alle 09:30 dell'08/06/2025: la rete si presenta scorrevole con qualche lieve rallentamento. Resta attivo, ma risolto, l’incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina sulla A1 Firenze-Roma. Particolare attenzione sulla Aurelia e sulla Cristoforo Colombo, dove si registrano alcuni rallentamenti dovuti a traffico intenso. Per un viaggio tranquillo, pianifica con attenzione gli spostamenti di oggi.

luce verde Lazio dalla redazione rallentamenti di lieve entità sulla A1 Firenze Roma per un incidente da poco risolto tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze sull'Aurelia rallentamenti per traffico intenso in direzione di Civitavecchia all'altezza di Castel di Guido e tra Torre in Pietra e Palidoro altri rallentamenti sulla Cristoforo Colombo 3 Acilia Castel Fusano verso il Lido di Ostia e la Pontina tra Spinaceto e Castel Romano in direzione di Latina per quanto riguarda i trasporti vi segnalo che per un inconveniente alla linea la circolazione sospesa sulla roma-viterbo tra Vetralla e San Martino al Cimino i treni regionali possono registrare i ritardi e subire limitazioni di percorso cancellazioni da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it