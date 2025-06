Traffico in aumento sull' A19 l' Anas | Tre chilometri di code in direzione di Palermo

L’autostrada A19 Palermo-Catania si sta trasformando in un vero e proprio nodo di traffico, con tre chilometri di code che si estendono in direzione di Palermo. Come annunciato da Anas, dalle 15 il flusso di veicoli è cresciuto costantemente, e nelle prossime ore si prevede un ulteriore incremento. Alla luce di questa situazione, è consigliabile pianificare percorsi alternativi o partire con anticipo per evitare disagi e garantirsi un viaggio più tranquillo.

