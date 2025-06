Tradimento replica puntate 8 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, domenica 8 giugno 2025, torna la soap "Tradimento" con un doppio appuntamento imperdibile su Mediaset. Gli episodi 89 e 90 della seconda stagione ci regalano emozioni forti, tra rivelazioni e colpi di scena. Sezai e Guzide vivono momenti intensi, mentre le tensioni familiari esplodono. Non perdere queste puntate ricche di suspense: ecco i video Mediaset per rivivere ogni istante e scoprire cosa riserva il futuro ai protagonisti.

Doppio appuntamento oggi – domenica 8 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 89 e 90 della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Sezai porta Guzide lontano dal caos cittadino, in un ristorante immerso nel verde, e qui le chiede di sposarlo. Sezai rimprovera severamente la figlia per il tentato omicidio di Guzide, mentre Ipek lo accusa di non aver mai amato sua madre, e di essere tornata dal Canada soltanto per vendicarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it