Tradimento anticipazioni 9 giugno | scatta il bacio tra Ipek e Oltan

Preparati a vivere un inizio di settimana all'insegna delle emozioni con Tradimento! Il prossimo episodio, in onda lunedì 9 giugno alle 14.10 su Canale 5, ci riserva un colpo di scena inaspettato: il bacio tra Ipek e Oltan, che scuoterà le loro vite e la narrazione stessa. La storia si infiamma e il tradimento prende una piega imprevedibile: cosa accadrà ora? Resta con noi per scoprirlo!

La dizi turca apre la settimana con un bacio inaspettato. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. La settimana di Tradimento inizia con una nuova coppia: a sorpresa, Oltan e Ipek. Vediamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio, in onda lunedì 9 giugno alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Ersin aveva messo in guarda Oltan da Ipek, ma l'imprenditore non gli ha creduto; anzi, alla fine Ipek era riuscita ad incastrarlo, spingendo Oltan a denunciarlo. Yesim e Umit si sono messi in società: quando la mora si è accorta delle abilità del fratello di Guzide, i due hanno deciso di unirsi nel business dei catering. 🔗 Leggi su Movieplayer.it