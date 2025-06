Tra le mura di Staggia le foto del trofeo podistico

tra le mura di Staggia, la passione per la corsa si trasforma in un messaggio di unità e speranza. Le foto del trofeo podistico catturano non solo l’adrenalina della competizione, ma anche il valore di un territorio che, nel cuore della Toscana, promuove pace e condivisione. Proprio per questo il passaggio dei podisti alla Rocca di Staggia – simbolo di dialogo e incontro – assume un significato ancora più profondo, rafforzando il nostro impegno per un futuro di armonia.

Siena, 8 giugno 2025 – In un'epoca segnata da forti tensioni internazionali, la corsa "Tra le Mura di Staggia" si fa simbolo di un messaggio universale: la pace come scelta, come cammino condiviso. Proprio per questo il passaggio dei podisti alla Rocca di Staggia – che sin dai tempi delle guerre Fiorentine-Senesi non fu mai roccaforte di guerra, ma baluardo di dialogo e incontro – assume un significato ancora più profondo. Grazie all'impegno del G.S. Valdelsa Runners, torna la terza edizione di questa manifestazione che unisce sport, salute e cultura. Trofeo "Tra le mura di Staggia", le foto Correre a Staggia non è soltanto un esercizio fisico, ma un viaggio nella memoria: un'occasione per conoscere il territorio, riscoprendo la storia del Castello di Staggia Senese – noto anche come "Rocca di Staggia" – situato nell'omonima frazione del comune di Poggibonsi.

