Tra i protagonisti la scrittrice fermana Bianca Cruciani

Tra i protagonisti del convegno "Per Fumum" in Calabria, spicca la talentuosa scrittrice fermana Bianca Cruciani, autrice di "Acqua di Colonia, storia di un malinteso". Un evento che ha riunito 30 esperti e docenti di fama internazionale, profumieri di maison di lusso e appassionati di storia greca. Un’occasione unica per scoprire come le parole e i profumi si intreccino in un affascinante viaggio tra passato e presente.

La scrittrice fermana Bianca Cruciani, autrice di "Acqua di Colonia, storia di un malinteso", protagonista in terra calabrese al convegno " Per Fumum ". L’iniziativa, organizzata dal professore associato di storia greca presso L’Unical, Università della Calabria, Giuseppe Squillace, ha visto impegnati 30 convegnisti e docenti provenienti dalle università più prestigiose d’Italia e del mondo, profumieri delle maisons di lusso e tra loro anche un pezzettino di marca fermana, rappresentato dalla professoressa Cruciani. Argomento del convegno è stato un viaggio straordinario nel mondo dei profumi dai tempi antichi fino ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra i protagonisti la scrittrice fermana . Bianca Cruciani

In questa notizia si parla di: Fermana Cruciani Scrittrice Bianca

Fermana, finalmente c’è la fumata bianca - Sei semplici righe che portano via i dubbi in merito alla possibile non presenza in D della Fermana. "La Fermana comunica che nella giornata di oggi ha provveduto ad assolvere al pagamento degli ... Da ilrestodelcarlino.it

Il libro di Bianca Cruciani conquista il pubblico nel giardino de ’La corte’ - È stato uno di quegli eventi che difficilmente si dimenticano la presentazione del libro ’Acqua di Colonia, storia di un malinteso’ scritto dall’autrice di Massa Fermana, Bianca Cruciani. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fermana: retrocessione in Eccellenza e trattative per un nuovo progetto con Pileri - In campo a Castelfidardo dunque ma con la testa altrove, attendendo la fumata bianca decisiva ma stavolta non dalla Cappella Sistina ma dalla Casetta Rossa in Viale Trento. Roberto Cruciani ... Da msn.com