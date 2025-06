Tra dazi Fed e IA | ecco perché serve ancora prudenza

tra dazi Fed e IA ecco perché serve ancora prudenza. La politica commerciale di Trump sta creando grande incertezza e rischia di alimentare una nuova crescita dell’inflazione, con effetti negativi sull’economia ed impatti diretti sulla politica monetaria della Fed. Al di là di questo, l’economia reale sembra ancora godere di un discreto stato di salute e l’aumento degli investimenti per l’AI riesce ad attirare ancora l’interesse degli investitori. Una analisi di Moneyfam fa il punto su questi ed altri fattori chiave che potrebbero influenzare il mercato nei prossimi mesi.

Il rischio che la politica commerciale possa generare una pericolosa combinazione di rallentamento della crescita e aumento dell'inflazione emerge anche dai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, alle prese con il doppio mandato di mantenimento dei prezzi sotto controllo e massimizzazione dei livelli occupazionali.

