Tour of Britain femminile 2025 Wiebes vince l’ultima tappa Wollaston conquista la generale

appassionante finale, Wollaston ha dimostrato tenacia e determinazione, conquistando la vittoria di tappa e il prestigioso successo generale. La battaglia tra le protagoniste è stata emozionante fino all'ultimo chilometro, lasciando il pubblico senza fiato. Il Tour of Britain femminile 2025 si conclude con un risultato che resterà nella storia del ciclismo femminile, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama sportivo internazionale.

Il Tour of Britain femminile è andato in archivio con un meraviglioso duello per la classifica generale, che si è deciso sul traguardo di Glasgow. Un’ultima tappa tutta nella città scozzese di appena 82 chilometri e che ha visto il trionfo della neozelandese Ally Wollaston (FDJ-SUEZ), che per soli quattro secondi è riuscita a precedere in classifica la britannica Cat Ferguson (Movistar Team), che oggi partiva con la maglia di leader. In una tappa scoppiettante, dove ogni traguardo volante è contato tantissimo, alla fine è stata l’olandese Lorena Wiebes ( Team SD Worx – Protime) a dominare l’ultima volata sul traguardo di Glasgow. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of Britain femminile 2025, Wiebes vince l’ultima tappa. Wollaston conquista la generale

In questa notizia si parla di: Tappa Tour Britain Femminile

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

Tour of Britain Women 2025 colpo doppio di Cat Ferguson nella terza tappa 5ª Eleonora Camilla Gasparrini: Partecipa alla discussione

VIDEO: Highlights Tappa 2 Tour of Britain Women 2025 Partecipa alla discussione

Tour of Britain femminile 2025, Wiebes vince l’ultima tappa. Wollaston conquista la generale - Il Tour of Britain femminile è andato in archivio con un meraviglioso duello per la classifica generale, che si è deciso sul traguardo di Glasgow. Si legge su oasport.it

TOUR OF BRITAIN. L'ULTIMO SPRINT A LORENA WIEBES, WOLLASTON SOFFIA IL GIRO ALLA FERGUSON - Assolo di Lorenzo Massimo Ghelfi al Gran Premio Inter Club Ponchiera per allievi che si è svolto a Sondrio in Valtellina. Il milanese del Pedale Casalese Armofer, al primo centro stagionale, ha ... Scrive tuttobiciweb.it

TOUR OF BRITAIN. FESTA IN CASA PER CAT FERGUSON CHE SI PRENDE ANCHE LA MAGLIA DI LEADER - Brillano le Professional italiane nell'arrivo in salita di Golte, nonché tappa regina, del Giro di Slovenia 2025. Ad imporsi, dopo essere stato in fuga fin dal mattino, è stato Kyrylo Tsarenko ... Si legge su tuttobiciweb.it