Totti su Gasperini | Non so se essere fiducioso valutiamolo; oggi non vedo nessuno migliore di me

Le parole di Francesco Totti su Gasperini riflettono un mix di rispetto e cautela, sottolineando l'importanza della personalità per guidare la Roma. In una cornice ricca di nostalgia, il Capitano si interroga sul futuro e sulla capacità dell’attuale allenatore di fare la differenza. La domanda rimane: può Gasperini essere la scelta vincente? Solo il tempo e le prossime sfide ci diranno se questa fiducia sarà ben riposta.

Le parole di Francesco Totti sull’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: «Per allenare la Roma serve personalità, vedremo» Francesco Totti è tornato protagonista al Tardini di Parma per la partita-evento “Operazione Nostalgia”, conclusa con un rocambolesco 7-7 tra grandi ex del calcio. Il leggendario capitano della Roma ha incantato il pubblico con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Totti su Gasperini: «Non so se essere fiducioso, valutiamolo; oggi non vedo nessuno migliore di me»

In questa notizia si parla di: Totti Gasperini Essere Fiducioso

Totti su guida giallorossa: tra Gasperini, Sarri, Allegri, Mourinho e Napoli favorito - Totti, ex capitano della Roma, ha commentato l’attuale situazione della guida giallorossa, confrontando i candidati come Gasperini, Sarri, Allegri e Mourinho.

Totti: «Gasperini dovrà essere bravo ad imporsi. A Roma serve tanta personalità» - Francesco Totti è stato il protagonista della partita di ‘Operazione Nostalgia’. Leggi su msn.com

Totti parla, Gasperini è già a rischio: «Non so se essere fiducioso, a Roma ci vuole tanta personalità» - Totti aveva già detto: «Sinceramente Gasperini non mi fa impazzire». Leggi su ilnapolista.it

Totti su Gasperini: “Deve essere bravo lui a imporsi. A Roma serve tanta personalità” - Francesco Totti è tornato a parlare della sua ex squadra e in particolare dell’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa e lo ha fatto prima del calcio d’inizio del match andato in sce ... Leggi su msn.com