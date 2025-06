Totti parla Gasperini è già a rischio | Non so se essere fiducioso a Roma ci vuole tanta personalità

Le parole di Totti pesano come un macigno sul futuro di Gasperini alla Roma. Tra incertezza e pressione, il neo tecnico dovrà dimostrare di saper affrontare questa sfida con carattere e determinazione. La strada è tutta in salita, e il tempo non aspetta: ora più che mai, la personalità farà la differenza. Solo così potrà trasformare questa critica in un’opportunità di rinascita.

Fossimo in Gasperini, non ci sentiremmo tanto tranquilli. Le parole di Francesco Totti non sono proprio un biglietto da visita benaugurante per il neo allenatore della Roma. Totti ne ha parlato oggi a Parma: «Non so se essere fiducioso o no, valutiamolo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, dovrà essere bravo a imporsi. Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare», le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Già qualche settimana fa Totti aveva espresso le proprie perplessità su Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Totti parla, Gasperini è già a rischio: «Non so se essere fiducioso, a Roma ci vuole tanta personalità»

