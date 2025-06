Totti | Gasp alla Roma è da valutare Io oggi sarei il numero uno E a Parma fa gol da 50 metri

Totti torna a parlare, e il suo entusiasmo contagioso infiamma i cuori giallorossi. Con un passato da leggenda, l'ex capitano sottolinea l'importanza di personalità forte per guidare la Roma alla vittoria, mentre ammira il talento di modelli come Parma. Tra passione e ambizione, il suo messaggio è chiaro: la prossima stagione può essere quella del riscatto, e lui sogna di essere ancora protagonista in campo e in panchina.

L'ex capitano giallorosso ha parlato così della prossima stagione: "Per allenare la Roma serve tanta personalità".

