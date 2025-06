Tottenham a rischio ammutinamento dopo l’esonero di Postecoglou | i calciatori lo difendono Telegraph

Il Tottenham attraversa un momento di forte tensione dopo l’esonero di Ange Postecoglou, nonostante la conquista della prima Europa League in 17 anni. Secondo il The Telegraph, i calciatori si sarebbero schierati in difesa del tecnico, protestando contro la decisione della società e rischiando un vero e proprio ammutinamento. La situazione rimane incerta, lasciando i tifosi e gli appassionati con il fiato sospeso su cosa succederà nei prossimi giorni.

Non è bastata la vittoria dell' Europa League – primo titolo in 17 anni di storia del Tottenham – ad Ange Postecoglou, esonerato dagli Spurs per il piazzamento bassissimo in campionato e per i soli 78 punti in 66 partite di Premier League. Secondo quanto riportato oggi da un'esclusiva del The Telegraph, parrebbe che i calciatori abbiano smosso una rivolta contro la società per il brutale licenziamento del tecnico che – a loro detta – stava facendo funzionare le cose o comunque li aveva condotti alla gloria europea (fino alla qualificazione in Champions nonostante il piazzamento al 17esimo posto in Premier League).

