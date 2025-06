Tossicodipendente prigioniera di sfruttatori e pusher | chiusa l’inchiesta con 4 indagati

Una triste vicenda che mette in luce come la tossicodipendenza possa diventare una trappola mortale, rendendo le persone vulnerabili e facilmente manipolabili. La storia di una donna di 44 anni nel Leccese evidenzia le insidie di un sistema di sfruttamento che coinvolge pusher e sfruttatori, portando alla chiusura di un'inchiesta con quattro indagati. Un episodio che richiama l’importanza di contrastare tali fenomeni e proteggere le persone più fragili.

LECCE - La tossicodipendenza l’avrebbe resa vulnerabile su tutti i fronti, trasformandola in una preda perfetta per chi avrebbe saputo sfruttare la sua condizione di fragilità. È la storia di una 44enne residente nel Leccese che si sarebbe ritrovata vittima di un doppio sistema di sfruttamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tossicodipendente prigioniera di sfruttatori e pusher: chiusa l’inchiesta con 4 indagati

