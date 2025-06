Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e Usa

Firenze, 8 giugno 2025 – La Toscana si sta distinguendo ancora una volta come protagonista nel panorama internazionale, con una missione strategica in Spagna e negli Stati Uniti fino al 16 giugno. L’obiettivo è rafforzare la presenza della regione nei mercati chiave attraverso iniziative mirate e progetti innovativi. "Il mercato turistico americano è ormai consolidato come..." un elemento fondamentale per la crescita sostenibile del turismo toscano, sottolineando l’importanza di questa stimolante campagna promozionale.

Firenze, 8 giugno 2025 - Toscana Promozione Turistica è in missione in Spagna e Stati Uniti da oggi fino al 16 giugno. Nei due Paesi porta le proprie iniziative e i propri progetti. "Continua la spinta della promozione integrata della Toscana nei paesi Obiettivo, sia in Europa che, soprattutto, negli Stati Uniti - ha commentato in una nota l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - Il mercato turistico americano è ormai consolidato come primo per la Toscana, ma queste iniziative servono per consolidare e potenziare il livello di attenzione verso la destinazione, specialmente in questa fase, durante la quale si registra una maggiore difficoltà nei rapporti tra Usa e Europa dopo le scelte protezionistiche del governo americano". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e Usa

In questa notizia si parla di: Toscana Promozione Turistica Missione

Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e Usa - Firenze, 8 giugno 2025 - Toscana Promozione Turistica è in missione in Spagna e Stati Uniti da oggi fino al 16 giugno. Nei due Paesi porta le proprie iniziative e i propri progetti. "Continua la spint ... Segnala lanazione.it

Turismo, Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e USA dal 7 al 16 giugno - Fitto calendario di eventi internazionali per Toscana Promozione Turistica che nei prossimi giorni (da oggi, 7 giugno, fino al 16) porterà le proprie ... Segnala gonews.it

Turismo, Toscana Promozione Turistica in missione in Spagna e Usa - Marras: "Consolidare e potenziare l'attenzione verso la destinazione a fronte di una difficoltà nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa" ... Come scrive intoscana.it