Toscana Classica Padre e figlio direttore e solista

Un affascinante viaggio musicale che unisce generazioni, talento e passione. Francesco e Clemente Zingariello, padre e figlio, protagonisti di una straordinaria esibizione all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, ci invitano a riscoprire la bellezza della musica classica toscana. Due artisti di eccezionale talento pronti a incantare il pubblico con il loro scambio di emozioni e virtuosismi. Non perdetevi questa occasione unica di vivere un momento indimenticabile.

FIRENZE Quasi un passaggio di testimone quello tra Francesco e Clemente Zingariello (nella foto), padre e figlio, direttore d’orchestra e violoncellista: entrambi saranno ospiti dell’ Orchestra Toscana Classica, oggi e domani (ore 21) nel doppio concerto in programma all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze. Già vincitore del primo premio al Concorso per giovani musicisti della Filarmonica della Scala (e della borsa di studio in memoria di Maura Giorgetti), Clemente Zingariello vanta, a soli vent’anni, importanti esperienze in Italia e all’estero. Ancora bambino è stato tra i più giovani musicisti scritturati dall’Orchestra Città Metropolitana di Bari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana Classica. Padre e figlio direttore e solista

