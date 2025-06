Torrente Poschiavino in sicurezza | Fatto il dovuto ma tempi lunghi

Il Torrente Poschiavino, simbolo di Tirano, necessita di interventi urgenti per garantirne la sicurezza. Dopo aver effettuato le operazioni necessarie, i tempi di realizzazione si sono però allungati, come spiega la sindaca Stefania Stoppani. La richiesta di fondi e le procedure tecniche richiedono pazienza e determinazione, ma l'impegno dell’amministrazione resta forte. La priorità è proteggere il territorio e le sue comunità , perché la sicurezza non può aspettare.

"Stiamo facendo tutti i passi necessari per risolvere la problematica, ma i tempi tecnici sono lunghi". Questa in sintesi la risposta della sindaca di Tirano Stefania Stoppani e della sua giunta al Comitato per il Poschiavino che, nei giorni scorsi, aveva chiesto risposte concrete all’amministrazione comunale tiranese, interrogandosi sulla mancata richiesta di fondi Aqst per mettere in sicurezza gli argini del torrente e, in generale, tutta la zona. L’amministrazione comunale di Tirano spiega passo per passo cosa sta facendo per cercare di risolvere una situazione che, a onor di cronaca, si trascina da diversi decenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it