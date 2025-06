Torneo di calcio Arena dei Comuni | sfide emozionanti al San Francesco di Trodica

Preparatevi a vivere emozioni indimenticabili: da venerdì, il "San Francesco" di Trodica si trasformerà nel palcoscenico di sfide mozzafiato del torneo di calcio a 9 Arena dei Comuni. Dodici realtà provinciali si sfideranno in tre gironi appassionanti, tra giovani promesse e veterani esperti. L’avventura sta per iniziare: quale squadra conquisterà il titolo?

Da venerdì il "San Francesco" di Trodica sarà teatro di sfide tra 12 realtà della provincia, divisi in tre gironi, nel torneo di calcio a 9 Arena dei Comuni. Il Girone A si apre con un mix esplosivo tra giovani e veterani: Paolucci e Nanapere (Montelupone) con Mengani, Dolciotti e Farroni (San Severino) sfideranno Monte San Giusto, che può contare su Iommi, Dell'Aquila e Ulivello. A completare il girone, Corridonia, che schiererà Lorenzo Perfetti. Nel Girone B, le luci sono puntate su Roman Chornopyshchuk, capocannoniere del girone B di Promozione con il Trodica, pronto a guidare l'attacco del Pollenza.

