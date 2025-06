Torneo della Montagna | debutto dei campioni a Villa Minozzo contro il Cervarezza

Il 73° Torneo della Montagna prende il via con un entusiasmo travolgente a Villa Minozzo, dove sette sfide infiammano la prima giornata. Il debutto dei campioni in carica, i biancorossi guidati da Filippo Canovi, contro il temuto Cervarezza di Luca Cecchi, promette spettacolo e passione. Un vero e proprio ritorno alla finale del ’24, rivisitata dal destino, che accende la sfida tra storiche rivali e appassionati pronti a vivere emozioni indimenticabili.

Sette gare infiammano la prima giornata del 73° Torneo della Montagna organizzato dal Csi. Si prevede grande pubblico a Villa Minozzo per il debutto dei biancorossi campioni in carica del confermato mister Filippo Canovi che affrontano il Cervarezza dell’inossidabile trainer Luca Cecchi, in una riedizione della finale ’24 per uno scherzo unico del sorteggio (inascoltato il dirigente che proponeva l’istituzione delle teste di serie). Nei biancorossi blindato il nucleo di residenti guidato dal capitano Messori, il figlio di nato Caniparoli (big dell’Arcetana salva in Eccellenza), il duttile Banzi, il mediano Sorbi, entrambi titolari in Promozione, oltre al baby Vasirani (2008), una delle note liete della scorsa estate; fra gli esterni dovrebbe esserci il bomber ex modenese Ferrario amato dal pubblico per gol e attaccamento e l’argentino Spinola, decisivo nella finale del Maracanà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it