Torneo dei Quartieri | Terminetto e Varignano pareggiano 1-1 a Viareggio

Un emozionante pareggio tra Terminetto e Varignano all’ultimo minuto, con il punteggio di 1-1 a Viareggio. Una sfida ricca di talento e passione, dove i giocatori hanno dato il massimo per regalare spettacolo ai tifosi. Con una trama di azioni intense e un finale incerto, questa partita ha dimostrato ancora una volta la bellezza del calcio nei quartieri. La gara si conclude con un pareggio che lascia aperti gli scenari per le prossime sfide.

terminetto 1 varignano 1 TERMINETTO: Grande, Volpe, Centoni, Bartoli, Poletti, Orlandi, Bartoli L., Fruzzetti (Picchi), Petracci (Larini), Remedi, Feizjai (Cosci). All. Morelli. VARIGNANO: Lippi, Greco (Discetti), Carmazzi, Costantino, Costanzo (Lippi), Chiusalupi, Coppola, Rossi (Gerini), Kisoua (Coppola), Del Carlo (Giannecchini), Bertolucci (Puddu). All. Discetti. Arbitro: Bertacche di Viareggio. Marcatori: 4' pt Remedi, 18' pt Rossi. VIAREGGIO – Inizio col botto per la 14esima edizione del Torneo dei QuartieriPer Non Dimenticare di Viareggio. Col botto perché Varignano-Terminetto non può essere una partita come le altre; non può essere una partita da vivere in scioltezza.