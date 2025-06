Torneo Avvenire | Pagonis trionfa sorpresa Anikina nel singolare femminile

Il torneo Avvenire 2023 si è concluso con emozioni e sorprese sulle terre battute del Tennis Club Milano. Rafael Pagonis, favorito e testa di serie numero 1, ha confermato il suo talento vincendo il titolo maschile, mentre Anikina ha stupito tutti nel singolare femminile, conquistando il trono al suo primo grande trionfo. Due finali spettacolari che hanno regalato un finale indimenticabile, segnando un’edizione ricca di emozioni e nuove promesse del tennis giovanile.

Una conferma e una sorpresa nelle finali dei singolari che hanno mandato in archivio l'edizione numero 58 del torneo "Avvenire" sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano. Nel tabellone maschile del Super Category under 14 Rafael Pagonis (testa di serie numero 1) ha superato l'olandese Laurens Drijver in una sfida (durata poco più di un'ora) che sin dalle prime battute si è indirizzata dalla parte del greco, perfetto in ogni gioco, fini ad un eloquente 60. La reazione di Drijver è arrivata solamente all'inizio del secondo parziale, in cui è scappato 02, tuttavia Pagonis ha ristabilito immediatamente le distanze, infilando sei dei successivi sette giochi, per il 63 conclusivo.