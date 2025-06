Tornare a casa in sicurezza | una nuova app e e gli altri modi per far sentire le donne più tranquille

In un mondo in cui la sicurezza delle donne è una priorità crescente, nuove app come Recall stanno rivoluzionando il modo di sentirsi protette durante i tragitti. Ma non sono le sole: servizi di accompagnamento fisico e altre soluzioni innovative offrono supporto reale e virtuale, contribuendo a rendere ogni ritorno a casa più sereno e sicuro. La tecnologia e l’assistenza si uniscono per creare un futuro dove la tranquillità è a portata di mano.

L'ultima creata per affiancare virtualmente le donne in tragitti percepiti come poco sicuri si chiama Recall ma ne esistono molte altre. E si moltiplicano anche i servizi di accompagnamento fisico.

