torna sul lago di montedoglio il dragon boat nel ricordo di silvana

PIEVE SANTO STEFANO Il dragon boat torna in acqua oggi a Montedoglio nel ricordo di lei, Silvana Benigno, l’indimenticata " mamma coraggio ", morta nel gennaio del 2020 a nemmeno 51 anni dopo che con grande tenacia e vigore ha combattuto la terribile malattia che l’aveva afflitta, diventando per tutti un esempio. Ebbene, proprio ieri Silvana avrebbe tagliato il traguardo dei 56 anni e oggi, dalle 15,30, al lago di Montedoglio si celebra di nuovo il suo compleanno. Un giro in barca con l’amica di tutti: torna nell’invaso il dragon boat a lei dedicato con l’obiettivo di centrare momenti di socialitĂ -riabilitativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it