Torna re Pogacar | Ho visto il Giro ho appreso tanto e ora punto a vincere il Tour

Oggi al Delfinato lo sloveno farà le prove generali contro Vingegaard e Evenepoel. "Sono sulla strada giusta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torna re Pogacar: "Ho visto il Giro, ho appreso tanto e ora punto a vincere il Tour"

Giro del Delfinato 2025, Pogacar: “Voglio vincere, ma senza mettermi pressione” - Come sempre lo sloveno, al via come Vingegaard nella corsa in programma dall'8 al 15 giugno, non nasconde le proprie ambizioni: "Il risultato che otterrò non è detto che sia lo stesso del Tour de Fran ... Lo riporta msn.com

DLEFINATO. SCATTA OGGI UN'EDIZIONE SUPER: POGACAR, VINGEGAARD, EVENEPOEL... - Si troverà di fronte il più forte rivale, vale a dire il danese Jonas Vingegaard, che quest’anno proverà a prendersi anche il Tour de France. Il danese ha vinto in avvio di stagione la Volta ao ... Riporta tuttobiciweb.it

POGACAR: «SONO SULLA STRADA GIUSTA E ASPETTO INDICAZIONI IMPORTANTI DAL DELFINATO» - Il Delfinato è considerato per antonomasia la preziosa anticipazione del Tour de France e quest'anno può contare su un gruppo di corridori di tutto rispetto, con Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel. Scrive tuttobiciweb.it