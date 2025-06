Torna Ogliara in Fiore il 21 e 22 giugno la sedicesima edizione

Preparati a immergerti in un tripudio di colori e profumi: il 21 e 22 giugno torna “Ogliara in Fiore – L’Infiorata di Salerno”, giunta alla sedicesima edizione. Il suggestivo borgo collinare si trasformerà in un meraviglioso palcoscenico, con centinaia di metri di mosaici floreali che incanteranno grandi e piccini. Non perdere questa occasione di vivere un evento unico nel suo genere, capace di unire arte, tradizione e natura in una magica esperienza da ricordare.

