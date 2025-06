Torna ’Massa Gustorum’ Viaggio tra le eccellenze e le tradizioni locali

Preparati a un viaggio tra sapori autentici e tradizioni secolari: torna Massa Gustorum, l’evento che celebra le eccellenze del territorio di Massa Marittima. Organizzato da Slow Food Monteregio con il patrocinio di enti locali, questa giornata promette un’immersione in gusti unici, cultura e sostenibilità. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire i tesori gastronomici locali in un contesto storico e suggestivo. I visitatori…

MASSA MARITTIMA Anche quest’anno torna " Massa Gustorum ", l’appuntamento organizzato da Slow Food Monteregio con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Parco delle Colline Metallifere, dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio e non solo. La splendida cornice dell’Ex Convento delle Clarisse ospiterà per l’intera giornata di oggi un ricco programma di iniziative tra gusto, cultura, sostenibilità e tradizione. I visitatori potranno passeggiare tra i banchi dei produttori del territorio della Condotta Slow Food Monteregio e delle Condotte ospiti – Slow Food Costa degli Etruschi, Slow Food Luniapua e Slow Food Grosseto – per scoprire e assaporare prodotti d’eccellenza: vino, olio, birra, farine, formaggi, salumi, miele, dolci, ortaggi e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it