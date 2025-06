Torna il Mercato del Sud | vintage artigianato musica e cultura nel Giardino dei Cedri della Mostra d' Oltremare

Il Mercato del Sud torna nel suggestivo Giardino dei Cedri della Mostra d'Oltremare, portando un'esplosione di vintage, artigianato, musica e cultura. Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 10:00 a mezzanotte, questa versione XL promette di coinvolgere appassionati e curiosi con un weekend ricco di emozioni e scoperte. Un evento imperdibile organizzato da Federico e Francesca Giordano, dedicato a celebrare il fascino autentico del Sud.

