Torna il Food Village a La Loggia | quattro giorni fra street food musica bancarelle e Notte Bianca

Torna il Food Village a La Loggia, un appuntamento imperdibile che trasforma piazzale Elsa Morante in un vivace palcoscenico di gusto, musica e divertimento. Dal 12 al 15 giugno, quattro giorni di eventi tra delizie street food, bancarelle creative e notti bianche, per vivere un’esperienza unica nel cuore del Piemonte. Un’occasione perfetta per riscoprire l’energia e la magia di questa festa che promette di sorprenderci ancora una volta.

A La Loggia dal 12 al 15 giugno, in piazzale Elsa Morante, di fronte al Parco degli Abbracci, va in scena la terza edizione del Food Village by Different Events: un evento che in questo 2025 si rivelerĂ essere ancora piĂą ricco, fra street food, momenti dedicati alla musica, bancarelle e la tanto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torna il Food Village a La Loggia: quattro giorni fra street food, musica, bancarelle e Notte Bianca

