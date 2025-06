Torna il campus musicale di Oida

Il campus musicale di Oida torna con entusiasmo per la sua quarta edizione, un’esperienza unica che unisce giovani talenti e artisti in un’atmosfera di creatività condivisa. Nato dalla passione di un’orchestra che da quasi un decennio unisce diverse associazioni locali, il campus è un'opportunità imperdibile per ragazze e ragazzi dai 10 anni in su di immergersi nel mondo della musica e della collaborazione. Segna le date: dal 7 al 12 luglio 2025 e vivi l’energia di questa straordinaria avventura!

