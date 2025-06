Torna a Struppa la Festa della Paella e Sangria a cura dell' Associazione Gau

Torna a Struppa la tanto attesa Festa della Paella e Sangria, un evento imperdibile organizzato dall'Associazione GAU! Sabato 14 giugno, dalle 19:30 in Piazza Suppini, gustatevi deliziose specialità spagnole e l’atmosfera conviviale sotto le stelle. Con facilità di accesso grazie alla linea bus AMT 13, preparatevi a vivere una serata ricca di sapori, musica e allegria. Durante la serata si...

A grande richiesta, l'Associazione GAU propone la quarta edizione della “Festa della Paella e Sangria”. Appuntamento sabato 14 Giugno a partire dalle 19:30 in Piazza Suppini, comodamente raggiungibile con la linea bus amt 13 (una fermata prima del capolinea, direzione monte). Durante la serata si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna a Struppa la Festa della Paella e Sangria a cura dell'Associazione Gau

In questa notizia si parla di: Festa Paella Sangria Associazione

Sagra della Paella e della Sangria 2025 in Val Bisagno - Si rinnova l'appuntamento con la Sagra della Paella e Sangria in Val Bisagno. L'evento è in programma sabato 14 giugno 2025, a partire dalla ore 19.30, presso il Centro Sociale Gau in piazza Suppini, ... Come scrive mentelocale.it

Venerdì al via la Settima edizione della Festa dei rioni - Appuntamento venerdì 21 giugno con l’ormai tradizionale Paella&Sangria ... Domenica 23 la festa si sposta sulle acque del Naviglio Grande per la "Sù&Giò" gara tra barche dove a sfidarsi sono gli ... Riporta primamilanoovest.it

A Verdello festival della paella e della sangria - Paella valenciana autentica – preparata secondo la tradizione, sangria artigianale – fresca ... e riscaldata – non temere il maltempo, la festa è garantita. Servizio al tavolo per un ... Da bergamonews.it