Torna a casa e trova una ladra | minacciato con un cacciavite

Rientrando a casa aveva notato un ragazzo fuori dalla sua abitazione a fare da "palo", mentre all'interno si è imbattuto in una donna, sorpresa mentre era intenta a rovistare nelel camere da letto. E' quanto accaduto a un uomo residente nel capoluogo che, trovatosi faccia a faccia con la ladra è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Torna a casa e trova una ladra: minacciato con un cacciavite

