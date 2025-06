Torna a casa dopo il turno di notte e trova il marito morto

Una scena da incubo ad Aversa sconvolge una famiglia e l’intera comunità: una donna, rientrata dal turno di notte, trova il marito privo di vita nella propria casa. La tragica scoperta ha lasciato tutti senza parole, aprendo un'indagine che cercherà di fare luce sulle cause di questa perdita improvvisa. Una tragedia che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un segno indelebile nelle vite di chi resta.

Tragedia in mattinata ad Aversa. Un uomo è stato trovato in casa senza vita dalla moglie. La donna, un’infermiera, era rientrata a casa dal turno di notte. E’ andata in camera da letto, credendo che il marito stesse ancora dormendo, trovandolo esanime. Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Torna a casa dopo il turno di notte e trova il marito morto

