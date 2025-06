Torino Taibi è sicuro | Baroni è quello giusto è uno dei migliori in Italia e lo ha dimostrato e sa compattare l’ambiente

Massimo Taibi si esprime con ottimismo sulla scelta del Torino di affidare la panchina a Marco Baroni, ritenendolo uno dei migliori tecnici in Italia. La sua esperienza e capacità di creare sintonia nell’ambiente sono garanzia di successo. La decisione dei granata sembra thus un passo sicuro verso una stagione promettente, consolidando il club come una realtà competitiva e ambiziosa nel panorama calcistico nazionale.

Le parole di Massimo Taibi, ex portiere del Torino, sulla scelta dei granata di affidare la panchina a Marco Baroni Massimo Taibi ha parlato a Tuttosport di Marco Baroni, nuovo tecnico del Torino. L'ex portiere ha promosso al 100% la scelta dei granata di affidarsi al tecnico ex di Lecce, Verona e Lazio.

