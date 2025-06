Tor Bella Monaca allacci abusivi a luce e gas | in 11 nei guai

Tor Bella Monaca è al centro di un'indagine che riguarda 11 persone coinvolte in allacci abusivi a luce e gas. Le forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura, hanno smascherato una rete di furbetti che alimentava le case popolari Ater di via Santa Rita da Cascia attraverso collegamenti illeciti alle reti Acea, Ato 2, Italgas e Areti Spa. Durante i controlli mirati, i militari hanno identificato i responsabili e avviato le procedure per garantire legalità e sicurezza.

