Tonali Juventus Comolli pronto ad andare all’attacco | vuole strappare così il sì del Newcastle! La possibile proposta

La Juventus non si dà per vinta e punta deciso su Sandro Tonali del Newcastle, grande obiettivo di questa sessione di mercato. Con Comolli pronto all’attacco, i bianconeri lavorano per convincere il club inglese a cedere il talento italiano, con una proposta che potrebbe fare breccia. La sfida è aperta: riusciranno i bianconeri a strappare il sì e rafforzare il centrocampo per la prossima stagione? Resta da scoprire.

della Vecchia Signora. Tra gli obiettivi del mercato Juventus per questa sessione estiva c’è anche l’inserimento in rosa di un grande nome a centrocampo. Il primo obiettivo in lista è e resta Sandro Tonali del Newcastle. La qualificazione alla Champions League dei Magpies ha un po’ complicato i piani ma Comolli dopo Giuntoli è pronto ad andare all’attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’ex Tolosa potrebbe offrire il cartellino di Douglas Luiz in cambio per tentare gli inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, Comolli pronto ad andare all’attacco: vuole strappare così il sì del Newcastle! La possibile proposta

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juventus Tonali Comolli Pronto

Tonali Juventus, piovono conferme: è lui il nome in cima alla lista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico - La Juventus è attiva sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali occupa il primo posto nella lista dei desideri bianconeri per l’estate.

Tonali Juventus, Comolli pronto ad andare all’attacco: vuole strappare così il sì del Newcastle! La possibile proposta - Tonali Juventus, Comolli pronto ad andare all’attacco: vuole strappare così il sì del Newcastle! La possibile proposta della Vecchia Signora Tra gli obiettivi del mercato Juventus per questa sessione ... juventusnews24.com scrive

L’ex Juventus: “Sì a Massara come nuovo ds, Giuntoli ha commesso un errore.” Poi non si frena su Tudor - L'ex bianconero: “Tudor, juventino vero, merita fiducia. Massara ds ideale, Giuntoli ha sbagliato. Tonali e David per colmare il gap con Napoli e Inter”. La Juventus è a un crocevia importante, con un ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Juventus, la scelta di Comolli sull'allenatore. Tonali e Osimhen.... Rumor - - Randal Kolo Muani può restare alla Juventus. L'attaccante classe 1998 della nazionale francese non fa parte progetto tecnico di Luis Enrique, il Psg potrebbe aprire ad un nuovo prestito per la ... Da affaritaliani.it

SHOCK JUVE: PRONTO IL NUOVO DS! NEWS PEPATE!