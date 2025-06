Tolentino travolta e uccisa sulle strisce pedonali a 15 anni Gravissimo l’amico sedicenne

Tolentino, Gessica Vulpe travolta e uccisa da un furgone a 15 anni. Ferito grave l?amico di 17 di San Severino, portato a Torrette. Erano appena scesi dal motorino - Una tragica fatalità scuote Tolentino: Gessica Vulpe, appena 15enne, è stata travolta da un furgone e ha perso la vita, mentre il suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito.

Tolentino, travolta e uccisa da un furgone sulle strisce. Chi era Gessica Vulpe, 14 anni: «Amava la pallavolo» - Frequentava il primo anno dell'Istituto Ricci a Macerata. Il ricordo della sua squadra, la Futura Volley: «Era una ragazza tranquilla e talentuosa». Ferito l'amico sedicenne che era con lei.

Travolta e uccisa, condizioni dell'amico 16enne non gravi - Non sono gravi le condizioni del 16enne residente a San Severino Marche (Macerata) ricoverato ad Ancona dopo il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Tolentino in cui ha perso la vita un'amica

