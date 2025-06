Tolentino Gessica Vulpe travolta e uccisa da un furgone a 15 anni Ferito grave l?amico di 17 di San Severino portato a Torrette Erano appena scesi dal motorino

Una tragica fatalità scuote Tolentino: Gessica Vulpe, appena 15enne, è stata travolta da un furgone e ha perso la vita, mentre il suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La giovane ragazza, arrivata in scooter con il coetaneo, stava tornando a casa dopo aver lasciato il cinema Giometti, quando il dramma si è consumato. Una tragedia improvvisa che lascia la comunità sgomenta e incredula.

TOLENTINO Era appena arrivata in scooter con un amico, lei 15 anni il prossimo mese, lui di due anni più grande. Avevano ancora i caschi in mano quando dal cinema Giometti si sono diretti.

