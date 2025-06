Tolentino furgone travolge due giovani sulle strisce | morta una ragazza di 15 anni grave l’amico

Un grave incidente scuote il Maceratese: un furgone ha travolto due giovani sulle strisce pedonali, causando la tragica perdita di una ragazza di soli 15 anni e lasciando in gravi condizioni il suo amico. L’incidente, avvenuto sabato pomeriggio vicino a un centro commerciale, solleva ancora una volta il problema della sicurezza sulle strade. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni dei feriti.

